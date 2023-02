Costurile ţărilor europene pentru a proteja gospodăriile şi companiile de creşterea tarifelor energiei au urcat la aproape 800 de miliarde de euro Tarile Uniunii Europene au alocat 681 de miliarde de euro pentru criza energetica, in timp ce Marea Britanie a alocat 103 miliarde de euro si Norvegia 8,1 miliarde de euro, din septembrie 2021, potrivit analizei Bruegel. Totalul de 792 de miliarde de euro se compara cu 706 de miliarde de euro din ultima evaluare a Bruegel din noiembrie, in timp ce tarile continua sa se confrunte pe tot parcursul iernii cu consecintele masurilor Rusiei, care a intrerupt majoritatea livrarilor de gaze catre Europa in 2022. Germania a ocupat primul loc in topul cheltuielilor, alocand aproape 270 de miliarde de euro… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

