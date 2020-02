Stiri pe aceeasi tema

- Campioana en-titre la baschet masculin, CSM Oradea, este prima finalista a Cupei Romaniei, dupa ce a invins duminica, in prima semifinala a Turneului Final Four, de la Cluj-Napoca, formatia Dinamo Bucuresti, cu scorul de 76-72 (34-39).In cea de-a doua semifinala se vor duela, tot duminica,…

- „Leii din Banat” nu trec prin cea mai fericita perioada, dar isi pot transforma spectaculos sezonul in doar doua zile de baschet. SCM Timisoara disputa duminica semifinala Cupei impotriva gazdei turneului Final Four – U-BT Cluj-Napoca iar castigatoarea lupta a doua zi pentru „aur”. Plusul banatenilor…

- Cluj-Napoca a fost aleasa gazda turneului Final Four, deși în perioada respectiva se va disputa partida de Fed Cup dintre România și Rusia în BT Arena. Baschetbaliștii vor fi astfel mutați în Sala „Horia Demian” . Tot astazi a fost organizata tragerea la…

- Prim-divizionara de baschet SCM Timișoara s-a calificat in Turneul Final 4 al Cupei Romaniei. Gruparea banațeana a pierdut partida retur din sferturile de finala ale competiției disputata la Pitești, 75-61, dar merge mai departe cu scorul general de 152-141, dupa ce s-a impus acasa, inainte de Revelion,…

- SCM Timisoara s-a impus cu scorul de 91-66 (24-7, 19-13, 17-23, 31-23), in aceasta seara, pe teren propriu, in fata gruparii BCMU FC Arges Pitesti, in prima mansa din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, luand astfel o optiune serioasa pentru calificarea la turneul Final Four. Timisorenii au castigat…

- SCM Timisoara le-a facut un frumos cadou suporterilor ei inainte de sarbatori. In ciuda dificultatilor financiare, echipa pregatita de Dragan Petricevic e aproape de o calificare in semifinalele Cupei Romaniei dupa ce s-a impus azi, in mansa tur, cu 91-66 in fata celor de la BCMU FC Arges Pitesti. Fara…

- Cupa Romaniei la baschet masculin a ajuns in faza sferturilor de finala, iar conform tragerii la sorti de luni, de la sediul FRB, duelurile vor fi intre echipele SCM Timisoara – BCMU Pitesti, U BT Cluj-Napoca – CSU Sibiu, Steaua Bucuresti – Dinamo Bucuresti si SCM U Craiova – CSM Oradea, potrivit…

- Diferența mare intre locul 7 din primul eșalon și locul secund din al doilea eșalon. SCM Timișoara a facut un pas mare spre turul 3 al Cupei Romaniei la baschet. Astazi la Galați, SCM Timișoara, locul 7 dupa disputarea turului primei faze a campionatului din primul eșalon, a invins clar echipa locala…