Costul economic asociat pandemiei. Câte miliarde de lei evaporă criza corona din economie Calculele sunt destul de dificil de facut, pentru ca exista costuri directe (închiderea restaurantelor de pilda, care le amputeaza în mod direct veniturile ) și costuri indirecte, dificil de masurat (pierderea locului de munca poate fi un asemenea exemplu). Am pornit de la estimarile facute de FMI înainte de criza și cele publicate acum doua zile. Nu am luat în calcul un nou lockdown, care, daca totuși ar avea loc, ar deteriora serios o economie și așa fragila cum e a noastra. &"Daca luam în calcul un scenariu alternativ, în care am mai avea înca un episod… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

