Costel Avram este noul jucător al Stelei Dupa sezonul de prima liga cu Chindia Targoviște, tanarul Costel Avram este noul jucator al celor de la CSA Steaua București. Costel este nascut pe 11 iunie 2002 și este unul din tinerii eligibil pentru regula U21 din lotul roș-albaștrilor. Acesta a venit cu ambiții mari in Ghencea, dorind sa ajunga cu echipa in Superliga, echipa pentru care promovarea din pacate devine doar un cuvant puțin realizabil. Problema este cea deja cunoscuta foarte bine din cauza situației pe care o traverseaza „militarii” in ultimii ani: iar celelalte 8 cluburi sunt toate de drept public, astfel ca Legea Sportului nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

