Costas Tovil, TBI: 50% dintre creditele online sunt solicitate de catre consumatori nebancarizati

Stiri pe aceeasi tema

- Aplicatia de mobil BT Pay, aflata de 4 luni pe piata, a fost accesata preponderent de tinerii pana in 35 de ani, majoritatea din mediul urban. Banca Transilvania intentioneaza sa dezvolte, pentru aceasta categorie de clienti, dar nu numai, un pachet de aplicatii conectate intre ele, a declarat Andrei…

- Comertul si modalitatile in care utilizatorii for face plati in urmatorii 5 ani se vor schimba mai mult decat intregul domeniu s-a schimbat in ultimii 50 de ani, iar afacerile care nu se vor adapta la noul trend vor deveni niste "dinozauri" moderni care vor disparea din piata, a declarat…

- ROBOR la trei luni a crescut la 2,42%, cea mai ridicata valoare din ultimii trei ani si jumatate, mai precis 24 octombrie 2014 cand ROBOR 3M a fost cotat la 2,42%. ROBOR la sase luni a crescut pana la un nou nivel maxim din ultimii trei ani si sase luni, 2,54%, 28 octombrie 2014 cand BNR a anuntat…

- Banca Transilvania anunta lansarea "creditului online" cu semnare in sucursala, dar lucreaza deja la versiunea 100% digitala. Potrivit unor surse din piata, BT a ales un consortiu format din 4 firme (mai jos) pentru implementarea unui proces de creditare 100% online utilizand certificate…

- Un contract la distanta intre furnizorii de servicii si utilizatori se considera incheiat doar dupa ce utilizatorii si-au exprimat consimtamantul in scris. Clientii au dreptul de a se retrage fara motiv din intelegere in termen de 14 zile, precizeaza Autoritatea Nationala pentru Comunicatii - ANCOM.…

- Banca Transilvania a anuntat vineri ca a primit aprobarile necesare din partea Bancii Nationale a Romaniei si a Consiliului Concurentei pentru achizitionarea Bancpost si ca estimeaza ca finalizarea tranzactiei va avea loc in prima jumatate a lunii aprilie 2018. Dupa finalizarea tranzactiei, BT va deveni…

- BMan, magazin online de moda masculina care ofera produse vestimentare, a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de un milion de euro, cu 110% mai mult fata de anul anterior.Cresterea business-ului BMan s-a datorat investitiilor in noile categorii de produse, in dezvoltarea serviciului de…

- Din dorința producatorilor de a vinde produse tradiționale și de calitate și vazand interesul cumparatorilor de a achiziționa aceste produse a rezultat ideea de realizare a unui portal de magazine online in care fiecare producator are posibilitatea gratuit de a prezenta și vinde produsele sale. Acest…