Alerta alimentara: Lidl retrage un produs potențial contaminat cu salmonella. Clienții nu trebuie sa-l consume sub nici o forma Lidl retrage de la comercializare un produs pentru care nu se poate exclude prezenta bacteriei salmonella. Produsul poate fi returnat in magazine, anunța reprezentanții ANSVSA. Precizarile instituției: ”Producatorul GEKA recheama preventiv produsul ”Culinea Nuggets cu pui 500 g” cu termenul de valabilitate 06.02.2025, din lotul cu numarul ED06.02.2024 049502204849, cu suspiciune de prezența Salmonella. In […] Citește Alerta alimentara: Lidl retrage un produs potențial…