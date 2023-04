Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite continua cu cea mai exotica apariție din competiție. Mar Yemeserach vine din Etiopia și s-a indragostit iremediabil de Romania. Concurenta ”le-a adus” juraților o bucata din cultura ei și a gatit un preparat tradițional.

- Ediția din aceasta seara a show-ului culinar continua cu un concurent cu totul special, care a ajuns in bucatarie, dupa o intreaga viața traita printre criminali. Adrian Meșter are o meserie impresionanta, care l-a lasat cu multe amintiri, pe care atunci cand le poveștește, șocheaza pe toata lumea.…

- Ediția din aceasta seara a show-ului culinar Chefi la cuțite a inceput cu o concurenta cu totul speciala, care le-a adus aminte de copilarie. Tanti Gherghina este o bunicuța care a devenit virala pe TikTok, urmarita de peste 500.000 de persoane. Concurenta le-a gatit un preparat desprins din copilarie,…

- Augustina Dogo a facut show la Chefi la cuțite! Concurenta le-a cantat juraților dupa ce a aflat daca le-a placut sau nu rețeta pregatita de ea. Tanara este din Republica Moldova și este interpeta de muzica populara.

- Mario Simen a facut show in bucatarie ca un adevarat star, dar a primit și o lecție de viața de la chef Catalin Scarlatescu in ediția 5 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 4 aprilie 2023.

- Paul Manole a avut probleme medicale in urma cu mai mulți ani, dupa ce a trecut de la obezitate la anorexie. Acesta nu a fost susținut de familia sa in privința stilului de viața și a suferit din cauza colegilor care il batjocoreau.

- Ediția din aceasta seara a show-ului culinar Chefi la cuțite a inceput cu o poveste de viața cutremuratoare. Mariana Zinner a pierdut un copil in urma cu cațiva ani, iar acest moment a lasat-o cu multe goluri in suflet. Insa, a venit cu multa incredere in talentul și pasiunea ei pentru gatit.

- Ediția din aceasta seara a adus și momente emoționate. O tanara in varsta de 28 de ani a venit la Chefi la cuțite pentru a gati unul dintre preparatele sale preferate. Cel mai mare susținator al tinerei este iubitul sau, care a supraviețuit in urma unui accident grav.