- Iulia Albu face parte din juriul „Splash! Vedete la apa”, emisiune care incepe in aceasta seara la Antena 1. Aceasta se afla intr-o vacanța relaxanta alaturi de iubitul ei, Mihai Alexandru. Vedeta a dezvaluit unde iși reincarca bateriile, dar și cum este viața ei de familie.

- Noi descoperiri au loc la „Splash! Vedete la apa” nu doar in randul concurentilor, ci si in randul juratilor. I s-a intamplat si Iuliei Albu chiar la filmarile pentru cea de-a doua editie a show-ului ce va avea premiera joi, de la 20:30, la Antena 1. Maria Constantin a fost cea care a impresionat-o…

- Aflata la filmarile „Splash! Vedete la apa”, Laurette a rememorat episodul in care a fost la un pas sa se inece. Ea a participat fara sa știe sa inoate. In timpul filmarilor pentru cel de-al cincilea sezon „Splash! Vedete la apa“, show ce va avea premiera joi, 11 august, de la 20:30, la Antena 1, Laurette…

- Situatie nemaiintalnita in emisiunile tv de pana acum! Cosmin Natanticu (42 de ani) va fi jurat la „Splash! Vedete la apa” de la Antena 1, in timp ce soția sa Eliza va fi… concurenta. Umoristul ii va avea colegi pe Iulia Albu, Clara Gherase și Nea Marin la masa juriului, noteaza click.ro. Lor le vor…

- „Splash! Vedete la apa” revine in curand la Antena 1 cu un nou sezon. In acest an, la masa juriului vor sta: Iulia Albu, Nea Marin, Clara Gherase și Cosmin Natanticu. Gravitatia vine cu distractia vara aceasta, in cel mai nou sezon „Splash! Vedete la apa”, show ce va avea premiera in curand la Antena…

- Iulia Albu a fost foarte ingaduitoare cu Dana Rogoz in aceasta seara la Poliția Modei. Cristicul de moda a observat o evoluție in stilul vestimentar la actriței și a ținut sa menționeze asta. Sa nu va gandiți ca Iulia Albu a fost foarte generoasa in complimente. A laudat-o pe Dana Rogoz, insa a avut…