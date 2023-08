Cosmin Natanticu lucra la o benzinărie când a devenit cunoscut. Vedeta de televiziune recunoaște ce făcea pentru bani: ”Furam…” Cosmin Natanticu a strans o experiența de viața demna de un scenaru de film. Fosta vedeta Pro TV ce a acceptat rolul de jurat la iUmor (Antena 1) recunoaște cp nu a avut viața ușoara, asta și datorita apucaturilor sale. Actorul a recunoscut dependența sa de jocuri de noroc ce aproape ca i-au distrus viața, și, pana sa ajunga cunoscut, a schimbat multe meserii. Pe cand a aparut prima data la un show de televiziune, Natanticu (43 ani) era angajat la o stație de combustibil. Cel ce a jucat in multe lungmetraje, amintim ”Portretul luptatorului la tinerețe (2010), ”Omega Rose” (2015) și ”Matasari”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

