- 2020 a fost un an dezastruos pentru George Burcea. In prima jumatate a anului actorul de 32 ani s-a desparțit de mama copiilor sai, Andreea Balan, și, colac peste pupaza, a fost prins drogat la volan. Și, mai nou, a parasit ”Ferma. Orașeni vs. Sateni” (Pro Tv) dupa o accidentare. Din fericire, este…

- Este vorba de unul din discurile de aur turnate in ediție limitata cu ocazia implinirii a 50 de ani de la lansarea faimoasei ”Strangers in the Night”- a lui Frank Sinatra (1966). Discul jubiliar, facut din aur de 24 karate, a fost turnat in doar 5000 de bucați, toate inseriate, care s-au vandut in doar…

- Proiectul continua cu reconstrucția in totalitate a Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii Marie S. Curie, astfel incat sa asigure standarde de tratament ca in Vestul Europei tuturor copiilor internați aici, indiferent de patologie. Inspirata de experiența Copiilor-Veterani, care au purtat deja lupta…

- Daruiește Viața lanseaza un nou apel de strangere de fonduri pentru #NoiFacemUnSpital, campanie pe care a fost inclusa melodia "The Unforgiven", de la trupa Metallica. Proiectul continua cu reconstrucția in totalitate a Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii Marie S. Curie, astfel incat sa asigure…

- Spotul de campanie #NoiFacemUnSpital a fost filmat inainte de declanșarea pandemiei și a beneficiat de sprijinul Metallica, trupa oferind pro bono drepturile de folosire a melodiei The Unforgiven. Conceptul și execuția campaniei sunt semnate de Papaya Advertising, iar componenta de PR a fost asigurata…

- Barbatul de 47 de ani, din Bucuresti, disparut in canalul Sulina in data noaptea de 8 octombrie 2020 a fost gasit astazi, 12 octombrie 2020, dupa patru zile de cautari.Trupul neinsufletit al barbatului a fost gasit la aproximativ 400 m in aval de locul producerii nefericitului eveniment, transmit reprezentantii…

- Trupul neinsufletit al judecatoarei Ruth Bader Ginsburg urmeaza sa fie depus miercuri si joi la Curtea Suprema a Statelor Unite, iar vineri urmeaza sa i se aduca un omagiu national la Capitoliu, au anuntat institutiile, relateaza AFP, potrivit news.ro.TOPUL ELITELOR: București, Ilfov și Timiș…

- Familia femeii de 51 de ani acuza spitalul ca dorește sa raporteze mai multe victime care au murit din cauza noului coronavirus. In ultimele luni, au existat peste tot in lume situații in care analize succesive, la 24 de ore, ale aceleiași persoane, au dat rezultate diferite, din cauza felului in care…