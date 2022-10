Victoria a fost dulce pentru viitorul lider de dreapta al Italiei, Giorgia Meloni. Lucrurile nu pot deveni decat amare. Meloni și partidul sau, Frații Italiei, au ieșit invingatori in alegerile din 25 septembrie. Noul premier va trebui sa adune rapid o coaliție intr-un moment dificil pentru țara. Cu o opoziție divizata, analiștii prezic ca ea […] The post Coșmaruri in pregatire pentru liderul Italiei first appeared on Ziarul National .