Coșmarul șoferilor care merg prin Moșnița Nouă, prelungit. Anunțul CJ Timiş despre lucrare Șantierul de extindere la patru benzi a Drumului Județean 592 Timișoara – Moșnița Noua a ajuns la ultima lucrare majora. In urmatoarea luna, pana in 1 octombrie, se va interveni la unul dintre podețe, pe benzile de interior. Reprezentanții Consiliului Județean Timiș atenționeaza conducatorii auto ca restricțiile din zona ar putea genera dificultați in trafic, […] Articolul Coșmarul șoferilor care merg prin Moșnița Noua, prelungit. Anunțul CJ Timis despre lucrare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Timiș asigura ca in aceasta perioada se realizeaza ultimele lucrari majore pe șantierul de extindere la patru benzi a drumului județean 592, porțiunea Timișoara – Moșnița Noua. In urmatoarea luna, pana pe 1 octombrie, se va interveni la unul dintre podețe, pe benzile de interior,…

- Șantierul de extindere la patru benzi a DJ 592 Timișoara – Moșnița Noua a ajuns la ultima lucrare majora. In urmatoarea luna, pana pe 1 octombrie, se va interveni la unul dintre podețe, pe benzile de interior. In acest context, CJT atenționeaza conducatorii auto ca restricțiile din zona ar putea genera…

- Mai sunt lucruri de pus la punct pe șantierul Timișoara - Moșnița, astfel ca termenul de finalizare se prelungește, deși erau anunțat pentru luna iulie. Lucrarile au fost intarziate de poduri și proiectarea șoselei de 4,1 km.

- Doua mașini au fost implicate intr-un accident, duminica dimineața, pe DJ 592, care leaga Lugojul de Timișoara, prin Buziaș. Accidentul a avut loc in zona localitații Albina și a fost provocat de un tanar, in varsta de 25 de ani, care era drogat. “Un tanar de 25 de ani a condus…

- In toamna incepe șantierul la mult așteptata descarcare de pe autostrada din zona Sanandrei. Anunțul a fost facut de ministrul Transporturilor, Catalin Drula, care spune ca in cateva saptamani se incheie partea de proiectare a contractului. Șantierul va fi gata in 18 luni.

- Bulevardul Cetații va intra in șantier, iar circulația va fi restricționata vreme de trei luni. In locul tramvaiul de pe linia 4, calatorii se vor deplasa cu autobuze ale STPT. „Ma bucur foarte mult ca deschidem inca un șantier pentru transportul in comun in Timișoara, aici pe Cetații, la colț cu Bogdaneștilor…

- Un centru de cercetare și dezvoltare al unui mare producator auto se va deschide la Timișoara. 200 de specialiști vor fi angajați pentru a dezvolta softuri și a face teste in domeniul auto. Anunțul a fost facut pe Facebook de primarul orașului Timișoara, Dominic Fritz. „Dupa ce ieri compania Draxlmaier a…