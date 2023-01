Stiri pe aceeasi tema

- EMOTII… Cunoscutul medicul veterinar Liviu Botez, care, la sfarsitul anului trecut, a suferit o operatie dificila la spitalul Husi, unde a fost la un pas de moarte, dupa cum a spus ginerele sau, consilierul local Alexandru Corjinschi, este bine acum si se recupereaza. Cazul sau a starnit o empatie deosebita…

- Dan Negru salvat de soție in India! Dan Negru a lasat totul in urma, de Revelion, și a plecat, departe, tocmai in India, la New Delhi, intr-o vacanța de opt zile. La revenirea in țara, prezentatorul concursului de cultura generala „Jocul cuvintelor” ( Kanal D) ne-a povestit, in interviul exclusiv pentru…

- MAI SCUMP… Creșterea salariului minim pe economie a adus o creștere și a prețului pe care romanii trebuie sa il plateasca daca vor sa iși cumpere ani de vechime pentru pensia la stat. Persoanele care se apropie de varsta de pensionare și nu au atins stagiul minim de cotizare, mai pot cumpara vechime…

- A fost primul an, dupa o serie de 25, in care romanii au putut petrecere Revelionul in fața televizoarelor, urmarind show-ul moderat de prezentatorul Dan Negru. Mutat la Kanal D, acolo unde modereaza o emisiune de tip Spanzuratoaore, Dan Negru, a petrecut primul Revelion departe de platourile de…

- Este primul an in care Dan Negru nu va mai fi pe micul ecran de Revelion. Prezentatorul de la Kanal D a plecat impreuna cu familia sa in India, unde nu se sarbatorește Revelionul. Timp de 25 de ani, Dan Negru a fost nelipsit de pe micul ecran in noaptea de Revelion. In acest an, dupa ce și-a dat demisia…

- Dani Oțil a avut parte de o intamplare ieșita din comun. Vedeta s-a trezit cu aproape 15.000 de euro in contul sau bancar. Cum a fost posibil acest lucru? Nici macar Dani nu ințelege. Prezentatorul TV și-a manifestat ingrijorarea și s-a hotarat ce va cumpara cu aceasta suma impresionanta de bani. Reacția…

- Dan Negru nu va fi gazda petrecerii de Revelion de la televizor pentru prima data in ultimul sfert de secol, dupa ce prezentatorul s-a mutat la Kanal D. Istoria Revelioanelor petrecute cu Dan Negru a inceput in anul 2000, la postul public TVR 1 (doua revelioane la rand), dupa care vedeta s-a mutat la…

- Dan Negru a fost „saltat” de pe scena de o pereche de gemene voluptoase, in minijup, chiar in timp ce prezentatorul punea intrebari unei concurente. Atat Negru, cat și concurenta au reacționat total debusolați, iar prezentatorul s-a uitat intrebator la colegii sai din echipa tehnica, in timp ce una…