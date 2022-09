COŞMARUL elevilor: softul care nu le va mai permite să chiulească Un soft ce se afla acum in stadiul de dezvoltare ar putea deveni cosmarul elevilor care vor sa mai chiuleasca la o ora sau doua. Cabinetele din școli și gradinițe vor avea acces la bazele de date ale medicilor de familie. Proiectul va fi pus in aplicare, in premiera pentru țara noastra, in Timișoara, unde […] The post COSMARUL elevilor: softul care nu le va mai permite sa chiuleasca first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

