Coșmarul bogaților lumii: Pandora Papers, „lista neagră” pe care se află și români (VIDEO) Pandora Papers este sintagma care apare pe prima pagina a marilor publicații internaționale și se refera la un amplu dosar de investigații: aproape 12 milioane de documente! Documentele provin de la centrele offshore cele mai opace de pe planeta și au fost transmise de catre o sursa anonima unui consorțiu de 150 instituții de presa. ”Secretele internaționale ale finanțelor off-shore”, titreaza Le Monde, și continua: ”Consorțiul jurnaliștilor ICIJ au avut acces la datele confidențiale a 14 cabinete specializate in paradisuri fiscale, dezvaluind secretele a circa 300 de responsabili publici, 35… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

