Stiri pe aceeasi tema

- ChatGPT, un program bazat pe inteligenta artificiala (AI) si capabil sa redacteze texte cu raspunsuri la intrebari simple, s-a raspandit foarte repede in universul educational, determinandu-i pe profesori sa isi puna intrebari despre oportunitatea interzicerii sau utilizarii acestuia, scrie AFP. De…

- Instituțiile importante au adaugat noi reguli care prevad ca utilizarea inteligenței artificiale reprezinta trișare, iar unii studenți au fost deja prinși folosind acest software. Insa un expert in inteligența artificiala a avertizat ca universitațile se afla intr-o „cursa a inarmarii” pe care nu o…

- Puneți o intrebare programului de inteligența artificiala, așa cum au facut-o milioane de oameni in ultimele saptamani, iar acesta va face tot posibilul sa va raspunda. De la lansarea sa in noiembrie anul trecut, ChatGPT a devenit un succes extraordinar. In esența, un chatbot imbunatațit, programul…

- ChatGPT, un program bazat pe inteligenta artificiala (AI) si capabil sa redacteze texte cu raspunsuri la intrebari simple, s-a raspandit foarte repede in universul educational, determinandu-i pe profesori sa isi puna intrebari despre oportunitatea interzicerii sau utilizarii acestuia. Sunt insa și profesori…

- ChatGPT, un program bazat pe inteligenta artificiala (AI) si capabil sa redacteze texte cu raspunsuri la intrebari simple, s-a raspandit foarte repede in universul educational, determinandu-i pe profesori sa isi puna intrebari despre oportunitatea interzicerii sau utilizarii

- Microsoft este in discuții pentru a investi 10 miliarde de dolari in OpenAI, compania deținatoare a software-ului de inteligența artificiala ChatGPT, ca parte a finanțarii care va duce la o evaluare a firmei de 29 de miliarde de dolari, relateaza publicația Semafor, ce citeaza persoane familiare cu…

- Ar putea ajunge algoritmii de inteligența artificiala (IA) sa negocieze sfarșitul unui razboi? Iata ce spune analistul Mark Galeotti despre momentul de cotitura pe care il reprezinta sistemul ChatGPT in domeniul alunecos al IA.

- Luna aceasta, Jeremy Howard, un cercetator in domeniul inteligenței artificiale, i-a prezentat fiicei sale de 7 ani un chatbot online numit ChatGPT, anunța dnyuz.com. Acesta fusese lansat cu cateva zile inainte de OpenAI, unul dintre cele mai ambițioase laboratoare de inteligența artificiala din…