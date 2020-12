Controale ale politistilor, pentru protejarea fondului forestier

Fondul forestier protejat in urma controalelor efectuate de politistiSaptamana aceasta, politisti din toata tara au efectuat peste 800 de controale si au confiscat peste 570 de metri cubi de lemn, in cadrul actiunilor desfasurate sub coordonarea de specialitate a Directiei… [citeste mai departe]