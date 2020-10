Corturi pentru triajul și tratarea pacienților la două spitale din București, din cauza creșterii cazurilor de Covid-19 (foto) Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov (ISUB-IF) a anunțat montarea unor corturi pentru triajul și tratarea pacienților la spitalele Universitar și Pantelimon din București, pentru a sprijini spitalele care nu mai fac fața numarului de pacienți bolnavi de Covid-19. „Pentru a veni in sprijinul unitaților spitalicești și pentru a asigura, la nevoie, o suplimentare a capacitații de preluare și ingrijire a pacienților, ISU B-IF a amplasat cate un post medical avansat in curtea interioara a spitalelor Universitar de Urgența și Clinic de Urgența „Sf. Pantelimon”. Masura este necesara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

