Stiri pe aceeasi tema

- S-a aprobat noul program pentru decontarea cheltuielilor pentru procedurile de reproducere umana, in valoare de 15.000 de lei. Hotararea de Guvern privind Programul social de interes național de susținere a cuplurilor și persoanelor singure, pentru creșterea natalitații a fost semnata de premierul…

- Premierul Nicolae Ciuca vine cu un mesaj transant pentru ministrul Agriculturii. Seful executivului l-a atentionat pe Petre Daea ca este neplacut pentru Romania sa importe alimente, in conditiile in care in tara noastra exista materia prima si i-a cerut s

- ” Guvernul a aprobat in sedinta de astazi, 24 august 2022, un Mecanism de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin instituirea schemei de ajutor de minimis in vederea tranzitiei catre economia circulara, proiect initiat de Ministerul Economiei”, anunta ministerul. Scopul acestui mecanism…

- Firmele bacauane din industria prelucratoare vor putea solicita ajutoare de stat pentru cheltuieli, inclusiv cu salariile angajaților pe locurile nou create, și echipamente second-hand. Facilitatea apare dupa ce, zilele trecute, a fost publicata Hotararea de Guvern 959/2022, impreuna cu lista codurilor…

- Romanii prejudiciati in urma prabusirii Fondului National de Investitii (FNI) in urma cu 22 de ani si care nu si-au primit inca compensatiile cuvenite vor fi despagubiti direct de la bugetul de stat, potrivit unui document guvernamental analizat de Profit.ro, potrivit News.ro. Actul modifica legislatia…

- Societatea Cupru Min va primi peste 43 de milioane de lei pentru investitii, a anuntat, duminica, ministrul Economiei, Florin Spataru, care s-a aflat intr-o vizita de lucru la aceasta societate aflata in subordinea Ministerului Economiei. Astazi se vad rezultatele vizitei pe care am facut-o la Cupru…

- Ajutor de minimis: Pana la 200.000 de euro, bani de la stat, pentru firmele care promoveaza economia circulara. Activitați vizate Proiectele care promoveaza economia circulara sunt susținute cu bani de la bugetul de stat. Ministrul Economiei Florin Spataru a anunțat vineri, 8 iulie, ca se pot acorda…

- „Au fost mai multe variante pe masa coalitiei saptamana trecuta si acum doua saptamani si, pana acum, aceasta idee a fost asumata, agreata, in primul rand de PNL si de premier si suntem solidari, ca asa functioneaza o coalitie. Mecanismele de aplicare a acestei decizii vor fi stabilite de Ministerul…