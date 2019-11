Corporate report Microsoft a testat săptămâna de lucru de 4 zile în Japonia. Productivitatea a săltat cu 40% Tot mai multe companii mici adopta o saptamâna de lucru de patru zile. Dar rezultatele unui test de la Microsoft sugereaza ca ar fi posibil și la cele mai mari firme. Compania a introdus vara trecuta în Japonia un program numit &"Work Life Choice Challenge&" în care a închis birourile în fiecare zi de vineri în luna august și le-a dat angajaților o zi libera în fiecare saptamâna.



Rezultatele au fost promițatoare. În vreme ce timpul petrecut la lucru a scazut dramatic, productivitatea – masurata în vânzari/angajat –… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

