Toyota a anunțat luni ca a decis sa renunțe la difuzarea reclamelor tv legate de Jocurile Olimpice, un vot simbolic de neîncredere din partea uneia din cele mai influente companii japoneze, informeaza The New York Times.



Publicul japonez a exprimat o opoziție puternica la adresa Jocurilor – amânate cu un an din pricina pandemiei – mulți fiind îngrijorați ca valul de vizitatori din toata lumea va transforma evenimentul într-un superfocar, anulând eforturile naționale de limitare a infectarilor.



Toyota se va abține de la difuzarea reclamelor…