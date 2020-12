Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk le-a trimis marți un email angajaților Tesla, avertizându-i ca s-ar putea sa fie necesar ca producatorul auto sa își controleze cheltuielile pentru a putea realiza în continuare profituri trimestriale, relateaza CNBC.Avertismentul CEO-ului Tesla a venit în pofida…

- Actiunile constructorului american de automobile electrice Tesla Inc vor fi incluse luni in indicele bursier S&P 500, dupa ce vineri au atins o noua valoare record, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Compania condusa de miliardarul Elon Musk va deveni cea mai valoroasa companie inclusa vreodata…

- Ugur Sahin, 55 de ani, co-fondator al companiei farmaceutice BioNTech, care a dezvoltat impreuna cu Pfizer vaccinul impotriva noului coronavirus, a ajuns printre cei mai bogati 500 de oameni din lume, cu o avere estimata la 5,1 miliade de dolari, informeaza Mediafax.Ugur Sahin, unul din parintii vaccinului…

- Tesla a inceput in acest an sa cheltuie, printre altele, pentru construirea unei fabrici noi in apropiere de Austin, Texas, si a unei alteia langa Berlin. Compania a inceput sa renoveze unitatile sale de vopsitorie care fac parte din fabrica sa de asamblare din Fremont, California. ”Investitorii ne…

- Producatorul de vehicule electrice Tesla Inc cauta sa se extinda in Europa, intrand pe segmentul non-premium (de masa), cu un model compact, a anuntat marti directorul general Elon Musk, transmite Reuters. „Este posibil ca in Europa sa fie oportun sa facem un model compact, presupun, poate un hatchback…

- Tesla a anunțat miercuri al cincilea trimestru consecutiv în care a înregistrat profit, producatorul de mașini electrice sperând sa încheie anul pe plus pentru prima data în istoria sa, transmite Business Insider.Compania afirma ca a câștigat 0,76 de dolari…

- Comisia Europeana a semnat, joi, un contract – cadru cu compania farmaceutica Gilead prin care achiziționeaza in numele tuturor statelor membre 500.000 de doze din medicamentul Remdesivir (comercializat sub brandul Veklury), potrivit unui comunicat de presa, scrie g4media.ro. Contractul – cadru prevede…