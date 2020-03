Stiri pe aceeasi tema

- Momente dificile pentru Adelina Pestrițu care zilele acestease afla in Italia, in plin focar de coronavirus. Vedeta se afla la SaptamanaModei de la Milano, iar la intoarcerea in Romania va trebui sa intre 14 zile incarantina. Vedeta a povestit pe contulde socializare, despre experiența pe care a trait-o…

- Ucrainenii evacuați din provincia Wuhan, China, au fost intampinați cu pietre intr-un sat ucrainean care gazduiește centrul de carantina pentu cei infectați cu coronavirus. Imaginile difuzate de televiziuni ii arata localnicii din regiunea Poltava aruncand cu pietre in autocarele cu evacuați, incendiind…

- Maratonul de la Phenian, care atrage in fiecare an numerosi turisti in Coreea de Nord, a fost anulat din cauza epidemiei de coronavirus, au anuntat vineri agenti turistici chinezi, citati de AFP. Agentia Koryo Tours, partener oficial al maratonului, a scris pe site-ul sau ca a "primit confirmarea oficiala…

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, a efectuat joi o vizita surpriza la o scoala din Roma unde invata numerosi elevi chinezi, incercand astfel sa risipeasca teama provocata de coronavirusul care in Italia a declansat atitudini anti-chinezesti, consemneaza Reuters. Oamenii de afaceri chinezi aflati…

- O intreaga familie a fost blocata de autoritați in propria locuința, cu bare de oțel, in incercarea a de a opri raspandirea coronavirusului responsabil deja cu moartea a peste 360 de persoane.

- Secretarul american al Comerțului, Wilbur Ross, a declarat ca noul coronavirus din China, care a determinat închiderea de companii și uzine în aceasta țara, "va ajuta la accelerarea revenirii locurilor de munca în America de Nord", scrie AFP.Declarațiile au stârnit…

- Coronavirusul, aparut in China, a ucis 26 de persoane și a imbolnavit alte 800. Misteriosul virus s-a extins și in alte state, precum Thailanda, Japonia, Coreea de Sud și SUA. Wuhan, punctul zero al epidemiei, a fost inchis joi. Noul virus chinezesc este transmis de la om la om prin picaturi de saliva expectorate…

- Angajatii din Televiziunea Publica vor avea dreptul, fara a suferi consecinte, sa refuze un ordin direct al sefilor ierarhici superiori sau sa participe la realizarea unei productii TV in cazul in care continutul acesteia este contrar legislatiei actuale sau deontologiei profesionale, invocand astfel…