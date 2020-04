Coronavirusul PLEACĂ din Europa şi pune în pericol peste UN MILIARD de oameni Pana acum, au fost aproape 1.000 de decese și peste 18.000 de infecții in Africa, deși aceste cifre sunt mult mai mici decat cele observate in unele parți din Europa și SUA. OMS transmite ca virusul pare sa se raspandeasca și dincolo de capitalele africane, scrie digi24.ro. De asemenea, a remarcat ca pe continent nu sunt suficiente ventilatoare pentru a face fața unei pandemii. Dr. Matshidiso Moeti, responsabilul OMS pentru intreg continentul african, a declarat pentru BBC ca OMS a observat deja o raspandire a virusului in capitalele unor tari precum Africa de Sud, Nigeria, Camerun si Ghana.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lumea intreaga se confrunta cu Covid-19, dar nu toate tarile sunt afectate la fel. In tarile scandinave, numarul de morti este mult mai mic decat media si in tarile din Balcani numarul deceselor este de asemenea relativ scazut. In schimb, Covid-19 a lovit dur nordul Italiei, Spania si New Yorkul. Limbourg…

- Noul coronavirus s-a raspândit în China mai rapid decât se credea pâna acum, afirma cercetatori din SUA, sugerând ca vaccinarea extrem de extinsa sau dobândirea imunitatii ar putea fi necesare pentru oprirea pandemiei, relateaza agentia Bloomberg, citata de Mediafax.…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) avertizeaza ca daca statele se grabesc sa ridice restrictiile impuse pentru combaterea raspandirii COVID - 19, virusul s-ar putea reactiva, iar impactul economic ar putea fi mai grav si prelungit.

- In contextul crizei COVID-19, estimam ca cifrele de afaceri ale companiilor din zona euro ar putea inregistra scaderi intre -15% și -25%an/an la momentul de varf al crizei de la sfarșit de martie. Marjele operaționale ar putea fi reduse cu 1,0pp pana la 1,5pp. Luand in considerare șocul suferit de cererea…

- Drepturile sociale ale copiilor, familiilor si migrantilor sunt in pericol in Europa, arata concluziile raportului anual al Comitetului European pentru Drepturile Sociale (ECSR), organism de monitorizare al Consiliului Europei.'Criza COVID-19 constituie un memento brutal privind importanta…

- Afaceristul american Warren Buffett, al treilea cel mai bogat om din lume, cu o avere de aproape 77 de miliarde de dolari, spune ca nu se pune problema unei crize financiare, din cauza pandemiei de coronavirus și a problemelor generate de aceasta la nivel global.Intr-un interviu acordat marți Yahoo…

- In timp ce in China, numarul contaminarilor e in continua scadere, tot mai multe țari europene anunța cazuri noi de infectare cu coronavirus, majoritatea cu origine in Italia. In peninsula sunt peste 650 de persoane contaminate și numarul deceselor a ajuns la 17.

- Noul coronavirus risca sa provoace o pandemie, contaminand deja 82.419 persoane la nivel mondial, dintre care 2.808 nu au mai putut fi salvate. Primele cazuri de infectare cu Covid-19 in Europa au fost semnalate la sfarsitul lui ianuarie, in Franta si in Marea Britanie. Intre timp, noul coronavirus…