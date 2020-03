Stiri pe aceeasi tema

- Portugalia a inregistrat, luni, primele doua cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, a informat ministrul Sanatatii, Marta Temido, intr-o conferința de presa, potrivit MEDIAFAX.In primul caz este vorba de un barbat care a calatorit recent in Italia, cel de al doilea fiind un alt…

- E nebunie in Coreea de Sud din cauza coronavirusului. Autoritațile au raportat duminica 376 de noi cazuri de coronavirus confirmate, ridicand numarul total de infecții la 3.526. conform Mediafax.Noile cazuri de duminica urmeaza celor 813 de infecții inregistrate sambata, ceaa mai amre creștere…

- Coreea de Sud a anuntat alte 171 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus. Numarul total al imbolnavirilor a crescut la 505 in ultimele 24 de ore, fiind cel mai mare salt inregistrat intr-o singura zi, potrivit Mediafax.Din cele 171 de cazuri noi, 115 sunt in Daegu, iar 24 in provincia…

- China a raportat, luni dimineața, 409 noi cazuri de coronavirus confirmate. Dar numarul deceselor a crescut, in cursul zilei de duminica pierzandu-și viața 150 de pacienți, scrie Reuters.Citește și: Traian Basescu: Coronavirusul va intra in Romania. Trebuie sa ne pregatim pentru ce-i mai rau.…

- O persoana a murit in Italia din cauza noului coronavirus. Numarul imbolnavirilor a crescut la 19. La nivel global 77.000 de persoane sunt afectate de coronavirus. In italia un barbat in varsta de 78 de ani dintr-un oras din nordul regiunii Veneto, a murit vineri, anunta agentia de stiri ANSA. De asemenea,…

- Strazile celui de-al patrulea mare oras din Coreea de Sud, Daegu, erau pustii joi, locuitorii preferand sa ramana in case dupa ce zeci de oameni au luat coronavirusul chinez ”intr-un super-eveniment de transmitere” intr-o biserica, relateaza Reuters potrivit news.ro.Mall-urile si cinematografele…

- Japonia a confirmat aparitia unui al doilea caz de imbolnavire cu noul coronavirus din China, a anuntat vineri Ministerul japonez al Sanatații, relateaza site-ul agentiei Reuters. Probleme mari și cazuri noi se semnaleaza și in Coreea de Sud.Vezi și: BATAIE de JOC la Academia de Poliție: o…