Coronavirusul a creat o competiţie între serviciile secrete pentru obţinerea de materiale medicale, explică un agent Mossad In lupta impotriva coronavirusului numeroase state au apelat si la serviciile lor secrete pentru a obtine materiale medicale, mai ales aparate pentru respiratie asistata, afirma un agent al Mossad, care a primit misiunea sa gaseasca astfel de materiale pentru Israel, relateaza miercuri agentia EFE. ''Folosim toate conexiunile noastre speciale pentru a castiga lupta si a face probabil ceea ce face toata lumea: sa obtinem stocuri destinate altora'', a spus agentul prezentat sub pseudonimul ''Het'', in cadrul programului de investigatii Uvda al postului de televiziune… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

