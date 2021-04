Coronavirus/Turcia: Preşedintele Erodgan a anunţat un lockdown de 17 zile Presedintele Recep Tayyip Erdogan a anuntat luni un lockdown de 17 zile in Turcia, incepand de joi seara, pentru a stopa raspandirea pandemiei de COVID-19, dupa o explozie a numarului de contaminari zilnice, transmite AFP.



Lockdown-ul va incepe pe 29 aprilie seara si va ramane in vigoare pana pe 17 mai dimineata.



"Trebuie sa reducem rapid numarul de cazuri la mai putin de 5.000 pe zi pentru a nu intarzia comparativ cu Europa, care intra intr-o perioada de redeschidere", a spus seful statului turc.



Luni, Turcia a inregistrat peste 37.000 de cazuri noi de COVID-19… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

