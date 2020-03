Stiri pe aceeasi tema

- COMUNICAT Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Vrancea implementeaza noi masuri in vederea combaterii raspandirii coronavirusului. Astfel, avand in vedere necesitatea de a asigura unele masuri pentru prevenirea și combaterea infecțiilor de natura virala, precum și numarul mare…

- USR anunta ca isi suspenda activitatile publice de precampanie, desfasurate in strada, si distribuirea directa de materiale de promovare door to door, in contextul cazurilor de coronavirus.

- Muzeul National al Bucovinei suspenda toate activitatile cu publicul, incepand din data de 10 martie, in contextul epidemiei cu noul coronavirus COVID 19. Decizia are la baza rezolutia Directiei de Sanatatea Publica Judeteana Suceava, transmisa luni, prin care nu se aproba desfasurarea activitatilor…

- Avocatul Poporului iși suspenda activitatea incepand de marți, pana la finalul lunii martie, din cauza epidemiei de coronavirus. Activitatea de relații cu publicul se va desfașura doar prin telefon și posta.Instituția a mai precizat ca dupa 31 martie se vor lua decizii, legate de activitate, in funcție…

- Audientele la Avocatul Poporului, suspendate! Relatiile cu publicul, doar la telefon sau prin posta. Avocatul Poporului a decis ca activitatea de relații cu publicul sa se desfașoare NUMAI prin telefon sau poșta, din motive de siguranța medicala, legate de epidemia de Coronavirus! Activitațile de audiențe,…

- Avocatul Poporului a decis ca activitatea de relații cu publicul sa sedesfașoare numai prin telefon sau poșta, din motive de siguranța medicala,legate de epidemia de coronavirus, se arata intr-un comunicat de presa remis luni de instituție.Activitațile de audiențe, atat la sediul central cat și la Birourile…

- Potrivit unui comunicat transmis miercuri AGERPRES, Agentia Nationala de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Bucuresti, in vederea inceperii actiunii de control cu privire la modificarile patrimoniale intervenite si veniturile realizate in perioada exercitarii…

- "Ministrul Sanatatii trebuie sa fie demis de urgenta sau, cu aceeasi urgenta, trebuie sa isi dea demisia. Nu se poate ca, la trei zile dupa ce a fost numit ministru, acest domn, profesionist poate, sa semneze un contract de munca cu o clinica privata, iar la 11 zile sa introduca aceasta clinica privata…