Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat miercuri lansarea unei vaccinari in masa a populatiei Rusiei impotriva COVID-19 incepand de saptamana viitoare, apreciind ca vaccinul dezvoltat de tara sa este ''cel mai bun'', relateaza Reuters si AFP. ''Cer lansarea unei vaccinari in masa a intregii populatii incepand de saptamana viitoare'', a declarat Vladimir Putin intr-o reuniune a guvernului rus in regim de videoconferinta. ''Vaccinul rus este cel mai bun din lume'', a dat asigurari liderul de la Kremlin. Rusia, care se plaseaza pe pozitia a patra…