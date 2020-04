Utilizarea cladirilor Parlamentului European de la Strasbourg pentru un eventual centru de depistare a noului coronavirus este "in studiu", a declarat joi prefectul din departamentul Bas-Rhin, Josiane Chevalier, relateaza AFP.



"A avut loc o vizita la fata locului si acest dosar este in studiu si se va decide in functie de nevoile Agentiei regionale de sanatate in cadrul necesitatilor privind depistarea", a declarat in cadrul unei videoconferinte Josiane Chevalier.



"In orice caz, locatia ni se pare la o prima vedere destul de interesanta", a adaugat ea fara a furniza mai…