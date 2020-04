Coronavirus: Un oraş din Suedia foloseşte gunoiul de pasăre pentru descurajarea adunărilor publice în parcul central Un oras din Suedia a apelat joi la o metoda mai putin conventionala in incercarea de a preveni transmiterea coronavirusului in timpul unui eveniment festiv desfasurat anual si anume imprastierea gunoiului de pasare in parcul central, informeaza Reuters. Autoritatile orasului universitar Lund au inceput sa imprastie excremente de pasare in parc pentru a-i indeparta pe eventualii petrecareti care vin de obicei aici pe 30 aprilie pentru a sarbatori Noaptea Valpurgiei. Sarbatoarea, care marcheaza trecerea de la zilele intunecate si racoroase de iarna la cele stralucitoare de primavara si apoi vara,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

