Coronavirus: Un oficial al guvernului Serbiei a murit de COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Un sucevean care a murit acasa a fost confirmat ca era infectat cu noul coronavirus. Institutul National de Sanatate Publica a transmis ca astazi a fost primit rezultatul pozitiv la testarea Covid 19 a unei persoane din judetul Suceava care a decedat la domiciliu. Este vorba e un barbat de 56 ani,…

- Bogdan Anicescu, tanarul care apare in declaratiile live transmise de catre autoritati in ceea ce priveste epidemia cu noul coronavirus in Romania, a transmis un mesaj pentru cei ce pot sa auda.„Pe Bogdan il cunoașteți de la conferințele de presa legate de evoluția Covid-19 (Coronavirus).…

- Este al treilea deces cauzat de COVID-19 in Romania. Ouatu fusese internat la Spitalul Județean Piatra Neamț, dupa ce fusese depistat pozitiv pe 19 martie. Coronavirus in Romania | Cine a fost Vasile Ouatu Vasile Ouatu a fost viceprimar al orașului Piatra Neamț și președinte al formației de volei feminin…

- Trei persoane cu varsta de 73, 86 si 90 de ani au murit in Belgia din cauza noului coronavirus, potrivit unui bilant actualizat miercuri dupa-amiaza de Ministerul belgian al Sanatatii, relateaza AFP potrivit Agerpres. In aceasta tara, unde au fost detectate 314 cazuri de infectare cu Covid-19, ministrul…

- Ministerul de Externe a anunțat, joi seara, ca un roman rezident in Lombardia, Italia, a fost confirmat cu infecție cu virusul Covid-19. Este primul roman din Italia diagnosticat cu noul virus. Potrivit autoritaților, are simptome ușoare, fiind in auto-izolare la domiciliu.

- Ministerul de Externe a anunțat, joi seara, ca un roman rezident in Lombardia, Italia, a fost confirmat cu infecție cu virusul Covid-19. Acesta este primul roman din Italia diagnosticat cu noul virus. Potrivit autoritaților, acesta are simptome ușoare, fiind in auto-izolare la domiciliu, anunța MEDIAFAX.Potrivit…

- Elvetia a confirmat primul caz de coronavirus (Covid-19) pe teritoriul sau, a anuntat marti Biroul Federal pentru Sanatate Publica, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Televiziunea elvetiana RTS a declarat ca autoritatile din Ticino, la granita cu Italia, au confirmat cazul in regiune.Pe…