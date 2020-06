Stiri pe aceeasi tema

- Argentina a interzis toate zborurile comerciale, interne si internationale, pana la 1 septembrie din cauza pandemiei de Coronavirus, aceasta fiind una dintre cele mai dure masuri luate pana acum de vreun stat, informeaza BBC.Autoritatile au anuntat ca operatorii aerieni nu au voie sa vanda bilete pentru…

- In China nu s-a inregistrat niciun nou deces pentru prima oara de cand sunt date publicitatii statistici privind numarul bolnavilor care au murit ca urmare a infectarii cu noul coronavirus in luna ianuarie, conform informatiilor furnizate marti de autoritatile sanitare, transmite AFP, citata de Agerpres.De…

- Rusia isi va suspenda toate zborurile internationale incepand de vineri la miezul noptii (joi, 21:00 GMT), potrivit unui decret al guvernului care instituie noi masuri impotriva epidemiei de coronavirus, dat publicitatii joi, informeaza AFP, citat de agerpres.ro.

- Guvernul Ucrainei a impus miercuri stare de urgenta in regiunea capitalei Kiev, pentru a stavili propagarea noului tip de coronavirus, a anuntat premierul ucrainean Denis Smigal in cadrul unei reuniuni televizate a cabinetului de ministri, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Ucraina are 14 cazuri…

- Comisia nationala extraordinara de sanatate publica din Republica Moldova a examinat situatia epidemiologica cu Covid 19 si a luat decizia de a suspenda zborurile spre Europa si de a inchide mai multe puncte de frontiera cu Romania si Ucraina, se mentioneaza in documentul publicat de Moldpres.Astfel,…

- Guvernul saudit a anuntat sambata ca va suspenda toate zborurile internationale incepand de duminica si timp de doua saptamani in cadrul luptei impotriva raspandirii noului coronavirus in aceasta tara, care a inregistrat 86 de cazuri de contagiere, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Guvernul…

- Ucraina va suspenda toate legaturilor aeriene cu incepere de marti pentru a lupta impotriva raspandirii noului coronavirus. Anuntul a fost facut de presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, noteaza AFP, citeaza Agerpres.