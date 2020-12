Coronavirus: Turcia începe o perioadă de testare a vaccinului primit din China Turcia a primit miercuri primul transport de vaccinuri impotriva noului coronavirus provenind din China, vaccinuri care vor intra intr-o faza de testare, timp de doua saptamani, inainte de a primi unda verde pentru a fi oferite populatiei, a anuntat ministrul turc al sanatatii, Fahrettin Koca, transmite Reuters. Transportul, provenit de la compania chineza Sinovac, a sosit miercuri dimineata la Ankara. Vaccinarile vor incepe imediat dupa incheierea testarii, a anuntat Koca pe Twitter. "Sper ca azi va fi ziua in care greutatile se sfarsesc", a adaugat oficialul turc, fara a preciza insa cate doze… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a primit miercuri primul transport de vaccinuri impotriva noului coronavirus provenind din China, vaccinuri care vor intra intr-o faza de testare, timp de doua saptamani, inainte de a primi unda verde pentru a fi oferite populatiei, a anuntat ministrul turc al sanatatii,

- Turcia a primit miercuri primul transport de vaccinuri impotriva noului coronavirus provenind din China, vaccinuri care vor intra intr-o faza de testare, timp de doua saptamani, inainte de a primi unda verde pentru a fi oferite populatiei, a anuntat ministrul turc al sanatatii, Fahrettin Koca, transmite…

- Turcia a anuntat ca va primi in curand o prima comanda a unui vaccin chinezesc anti-COVID-19 si a afirmat ca acesta are o eficienta de 91,25%, in pofida absentei rezultatelor oficiale alte testelor din faza 3. Autoritatile turce afirma ca au constatat un asemenea grad de eficienta inainte de sfarsitul…

- Turcia nu ar mai dori sa achizitioneze vaccinul rusesc împotriva COVID-19, întrucât ar considera ca dezvoltarea acestuia nu ar fi fost conforma "bunelor practici", potrivit unei declaratii atribuite de unele publicații turce ministrului sanatatii Fahrettin Koca, scrie Reuters,…

- Turcia nu ar mai dori sa achizitioneze vaccinul rusesc impotriva COVID-19, intrucat ar considera ca dezvoltarea acestuia nu ar fi fost conforma "bunelor practici", potrivit unei declaratii atribuite de unele media turce ministrului sanatatii Fahrettin Koca, informeaza Reuters, in contextul in care…

- Turcia va semna un contract in zilele urmatoare pentru achizitia a circa 20 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 al companiei chineze Sinovac Biotech, a declarat ministrul sanatatii, Fahrettin Koca, in parlament, precizand ca Ankara se mai afla in discutii pentru cumpararea de doze din vaccinul…

- Primarul din Istanbul, cel mai mare oras turc in care se inregistreaza 40% din cazurile de coronavirus din tara, a fost testat pozitiv la COVID-19, informeaza dpa si Reuters, potrivi Agerpres. Ekrem Imamoglu, din partea principalului partid de opozitie Partidul Republican al Poporului (CHP), a anuntat…

- Seful Camerei de Comert din Arabia Saudita, Ajlan al-Ajlan, a facut apel, pe Twitter, la o boicotare a produselor din Turcia, pe fondul informatiilor din partea comerciantilor ca neintelegerile dintre Ankara si Riad impiedica circulatia marfurilor intre cele doua puteri regionale, transmite Reuters,…