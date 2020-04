Coronavirus: Turcia are 120 de deţinuţi infectaţi cu COVID-19 în patru închisori (ministru) Un numar de 120 de detinuti din Turcia au fost testati pozitivi pentru noul coronavirus in patru inchisori, a declarat marti ministrul justitiei Abdulhamit Gul la Ankara, precizand ca niciunul dintre cei infectati nu este in stare critica, relateaza DPA.



"Toti detinutii beneficiaza de tratament in spital. Nu exista niciun detinut tratat la terapie intensiva; sunt toti intr-o stare de sanatate buna", a declarat Gul in cadrul unui briefing de presa.



Ministrul nu a dorit sa dezvaluie care sunt inchisorile.



