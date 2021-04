Stiri pe aceeasi tema

- In Timiș, in ultimele 24 de ore, au fost depistate 96 de infectari cu coronavirus, iar șapte pacienți Covid-19 au murit. Opt focare sunt active in județ la aceasta data. La ATI sunt internate 67 de persoane.

- Duminica, 4 aprilie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 4.151 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus! De asemenea, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 97 decese și 1.456 pacienți in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- In Romania, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate 3.743 de noi infectari cu coronavirus. Numarul pacienților de la ATI a urcat la 1.339. In Timiș sunt 155 de cazuri noi. 60 de pacienți cu Covid-19 au murit, majoritatea avand alte boli asociate.

- In Timiș, de miercuri pana joi au fost raportate 447 de infectari cu coronavirus, cele mai multe la Timișoara - 254. Peste 500 de pacienți cu Covid-19 sunt internați in spitalele din județ, 44 fiind la ATI. Raman șase focare active la aceasta data.

- 2.972 de cazuri de coronavirus din putine teste prelucrate, peste 12.000, in ultimele 24 de ore. Sunt si mai multe decese decat ieri – 82 – iar numarul pacientilor internati la terapie intensiva a scazut usor la 1225. In Timiș s-au inregistrat 202 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore. Rata…

- In Romania, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate 4.564 de noi infectari cu coronavirus. 100 de pacienți cu Covid-19 au murit, majoritatea avand alte boli asociate. In Timiș sunt 350 de cazuri noi.

- In Romania, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate 4271 de noi infectari cu coronavirus. 98 de pacienți cu Covid-19 au murit, iar alți 1070 sunt in stare grava, pe secțiile de ATI. In Timiș, rata de infectare a crescut.

- 2.719 de cazuri noi de coronavirus din aproape 28.000 de teste prelucrate, de ieri pana azi. De ieri pana azi, alte 94 de persoane au murit, iar numarul deceselor a crescut la 17.722. In stare grava sunt internati acum 1.016 de pacienti. In Timiș s-au inregistrat 169 cazuri noi de coronavirus in ultimele…