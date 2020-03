Coronavirus: Teatrul Bolşoi va difuza cele mai bune spectacole ale sale pe YouTube Celebrul Teatru Bolsoi din Moscova a anuntat joi ca va transmite cele mai bune spectacole ale sale pe YouTube, intr-un moment in care peste o treime din umanitate se afla in izolare la domiciliu pentru a preveni raspandirea noului coronavirus, informeaza AFP. "Pentru prima data in istorie, Bolsoi va transmite online o serie de spectacole inregistrate in trecut, care fac parte din colectia sa de aur", a anuntat teatrul intr-un comunicat. Incepand de vineri pana pe 10 aprilie, sase spectacole vor fi oferite spectatorilor pe canalul oficial al Bolsoi de pe YouTube, "fara restrictii geografice", potrivit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul teatru rus Bolsoi de la Moscova a anuntat joi ca va difuza cele mai bune spectacole ale sale pe YouTube, in momentul in care mai mult de o treime din populatia globului este izolata in case pentru a impiedica propagarea coronavirusului, informeaza AFP.

- Interdicția pentru batrani de a mai ieși din case va fi valabila in perioada 26 martie – 14 aprilie, a anuntat Seghei Sobianin. Intrebat in ce masura interdicția i se va aplica și președintelui Vladimir Putin, care are 67 de ani, primarul Moscovei a spus ca seful de la Kremlin lucreaza unde…

- Teatrul Bolsoi, "templul" baletului rus, si-a inchis luni portile publicului pana la 10 aprilie pentru a combate raspandirea pandemiei de coronavirus, relateaza EFE. Nu vor avea loc nici spectacole, nici concerte in niciuna din salile teatrului pana la 10 aprilie, potrivit unui comunicat la teatrului…

- Premierul norvegian Erna Solberg le-a spus luni copiilor norvegieni ca este OK sa fie speriati in aceste "zile speciale" ale pandemiei de coronavirus, transmite luni Reuters. Tara nordica a invocat starea de urgenta pentru a inchide o paleta larga de institutii publice si private, inclusiv scoli si…

- Vloggerul roman Mimi a transmis un mesaj despre coronavirus comunitații ei. Iata ce ii sfatuiește ea. Unica.ro a intrebat-o pe Mimi cum abordeaza in contentul pe care il creeaza o problema cu impact la nivel global precum coronavirus și cum se raporteaza ea, ca influencer, la acest subiect. Iata ce…

- Noi masuri urgent luate de Primaria Baia Mare pentru prevenirea imbolnavirilor cu Coronavirus .Vezi ce transmite primarul Catalin Cherecheș! La nivelul Municipiului Baia Mare s-au dispus noi masuri urgente pentru prevenirea imbolnavirilor cu Coronavirus. Catalin Cherecheș, primarul Municipiului Baia…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, luni, ca se vor transmite circulare catre institutiile publice si private pentru analizarea posibilitatii ca angajatii sa lucreze de acasa, noteaza Agerpres. "Se vor transmite circulare catre toate institutiile publice si private in vederea analizarii…

- Autoritatile medicale din SUA nu isi pot da seama cum un locuitor din Solano County, California, a fost infectat cu noul coronavirus, avand in vedere ca pacientul nu a calatorit in zone afectate de epidemie si nici nu a intrat in contact cu persoane infectate, transmite CNN, conform Mediafax.Modul…