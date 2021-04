Stiri pe aceeasi tema

- Olanda va prelungi pana la 20 aprilie masurile restrictive in vigoare pentru combaterea pandemiei de COVID-19, care se agraveaza in regat, reducand in acelasi timp cu o ora durata restrictiilor de circulatie, a anuntat marti seara premierul olandez Mark Rutte, relateaza AFP. "Numarul infectiilor…

- Kaja Kallas, 43 de ani, a fost testata pozitiv luni, 15 martie, pentru noul coronavirus, starea sanatatii sale fiind una buna, a anuntat guvernul de la Tallin, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres . In pofida unei febre usoare, premierul va continua sa-si indeplineasca sarcinile de la distanta,…

- Premierul olandez Mark Rutte a anuntat marti o prelungire pana la 15 martie a restrictiilor de circulatie pe teritoriul tarii, o masura controversata in vigoare din 23 ianuarie pentru a combate raspandirea coronavirusului, relateaza AFP. Guvernul va anunta pe 8 martie daca masura va fi…

- Guvernul vrea sa elimine mai multe sporuri acordate bugetarilor și sa reduca subvențiile pentru companiile de stat. Potrivit unor surse guvernamentale se va renunța in acest an și la voucherele de vacanta. Masurile vor fi incluse in proiectul de buget.

- Premierul olandez, Mark Rutte, a anuntat marti prelungirea majoritatii masurilor de lupta impotriva COVID-19 in vigoare in prezent in Tarile de Jos, pana la 2 martie, noteaza AFP. Cu toate acestea, el a confirmat redeschiderea scolilor primare si a gradinitelor cu incepere de la 8 februarie, precum…

- Protestele violente din Olanda impotriva restricțiilor anti-pandemie au continuat. Și noaptea trecuta olandezii au ieșit in strada pentru a protesta impotriva interdicțiilor de circulație impuse recent de autoritați. Au fost proteste in 20 de orașe din Olanda. Sute de tineri au fost ridicați de poliție…

- Masurile restrictive se prelungesc in Suedia pana cel puțin pe 7 februarie cu toate ca premierul țarii spune ca a fost constatat un declin din punct de vedere al imbolnavirilor cu coronavirus. „Vedem un usor declin in raspandirea infectiei in unele regiuni”, dar situatia inca ramane grava”, a declarat…