Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus indemna vineri tarile sa renunte la vaccinarea copiilor si adolescentilor impotriva covid-19 si sa doneze dozele de vaccin sistemului Covax, pentru a fi redistribuite unor tari sarace, relateaza AFP. Tedros…

- Statele Unite sustin ridicarea protectiei proprietatii intelectuale a vaccinurilor impotriva covid-19, in vederea unei accelerari a productiei si distributiei vaccinurilor in lume, a anuntat administratia lui Joe Biden, o decizie in vederea unei suspendari a brevetelor vaccinurilor anticovid salutata…

- China a negat miercuri ca ar fi ascuns date sau ca a ingreunat munca expertilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) care s-au deplasat intre ianuarie si februarie in orasul Wuhan, unde a fost detectat primul focar de COVID-19, pentru a investiga originea coronavirusului SARS-COV-2, relateaza…

- Statele Unite si 13 tari aliate si-au exprimat marti, intr-o declaratie, „preocuparile comune” pe tema raportului Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) cu privire la originea COVID-19, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Statele Unite si 13 tari aliate si-au exprimat marti, intr-o declaratie, ''preocuparile comune'' pe tema raportului Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) cu privire la originea COVID-19, relateaza AFP. ''Este esential sa ne exprimam preocuparile comune cu privire la faptul…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), a criticat, marti, atitudinea Chinei in ancheta privind originile pandemiei, cerand continuarea investigatiei,...

- Emisarul special pentru coronavirus al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), David Nabarro, a recunoscut marti ca originea virusului care a provocat pandemia de COVID-19 este greu de gasit, dar ca se lucreaza cu cateva ipoteze, transmite EFE. ”Gasirea originii virusului, cand incerci sa explici de…

- Echipa de experti a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care in luna ianuarie a calatorit la Wuhan, in China, pentru a realiza o ancheta despre originile pandemiei de Covid-19, va da publicitatii raportul sau in saptamana de dupa 15 martie, a anuntat directorul OMS, potrivit Agerpres .