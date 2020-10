Coronavirus: Slovenia declară 'stare de epidemie', în timp ce numărul infecţiilor creşte Slovenia a declarat "stare de epidemie" timp de 30 de zile incepand de luni, deschizand calea pentru autoritatile regionale si locale sa introduca rapid masuri impotriva numarului crescand de infectii cu coronavirus, informeaza dpa. Guvernul a luat decizia in cadrul unei reuniuni duminica seara, a anuntat agentia de presa STA. Aceeasi masura a fost declarata la 12 martie si a ramas in vigoare pana pe 30 mai. Autoritatile nu au dispus masuri suplimentare fata de restrictiile in vigoare de vineri, cand deplasarile au fost restrictionate in regiunile cele mai afectate de epidemie si scolile au trecut… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

