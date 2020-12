Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 25 noiembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 440.344 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, 313.885 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis sambata, 21 noiembrie, situația incidenței cazurilor COVID pe județe, actualizata. 24 de județe și municipiul București au depașit media de 3 infectari la mia de locuitori. Mai jos, situația actualizata pe județe a numarului de cazuri confirmate in total, a…

- Intr-un județ din Romania situația este ingrijoratoare. In Prahova jumatate dintre localitați au depașit rata de infectare de 3/1.000 de locuitori. Tot in județul Prahova sunt doua localitați in care indicele de infectare cu noul coronavirus a trecut de 7. In județul Prahova sunt active 3.363 de cazuri…

- Situația este ingrijoratoare in județul Sibiu, acolo unde rata de infectare cu noul coronavirus se apropie de 9. Incidența cazurilor de Covid-19 la 14 zile a ajuns, luni, in județul Sibiu, la 8,83 la mia de locuitori Județul Sibiu este primul din Romania la rata de infectare. Pe locul 2 se situeaza…

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost inregistrate 5.753 de cazuri noi de infectare cu coronavirus. Situația este dramatica la terapie intensiva, unde sunt internate 923 de persoane. In ultimele 24 de ore, in Romania au fost inregistrate 5.753 de cazuri noi de infectare cu coronavirus. Situația…

- Romania a depașit astazi doua praguri psihologice: peste 200.000 de cazuri de infectare cu coronavirus de la inceputul pandemiei, și peste 5.000 in 24 de ore. De asemenea, numarul pacienților internați la Terapie Intensiva continua sa creasca, ajungand la 782. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, dupa ce a facut un control la DSP București, vizita care nu a fost trecuta pe agenda oficiala, ca spera sa nu se ajunga in situația de a se trece la carantinare."Obiectivul nostru este sa nu ajungem in situația de carantinare. Daca cetațenii respecta regulile și daca…

- 1.527 de infectari noi au fost inregistrate in Romania, in ultimele 24 de ore, dupa 25.254 testari. Numarul cazurilor de COVID-19, confirmate in Romania a ajuns la 110.217, potrivit datelor transmise vineri, 18 septembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Cele mai multe cazuri au fost inregistrate…