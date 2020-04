Stiri pe aceeasi tema

- "Ceea ce este mai rau abia urmeaza", a avertizat vineri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, reiterandu-si apelul la incetarea focului in lume pentru a ajuta la limitarea propagarii COVID-19, potrivit AFP. "Exista o sansa pentru pace, dar suntem departe de asta. Nevoia este urgenta. Furtuna…

- Lumea post-coronavirus va fi diferita, mult mai digitalizata si cu mai multe riscuri, anticipeaza secretarul general al ONU Antonio Guterres intr-un interviu telefonic publicat miercuri de agentia EFE si in care a cerut crearea unor mecanisme de control social astfel incat masurile de combatere a…

- Natiunile Unite au salutat joi proclamarea incetarii focului in mai multe tari aflate in conflict, dupa apelul organizatiei de la New York de a se pune capat luptelor ca urmare a pandemiei COVID-19, demersuri pe cale de a fi sustinute de rezolutii ale Consiliului de Securitate si Adunarii Generale ale…

- Abordarea globala reprezinta singurul mod de a combate COVID-19, conform ONU care lanseaza un plan privind raspunsul umanitar Coordonatorul operațiunilor umanitare din cadrul ONU avertizeaza ca, in cazul in care țarile vulnerabile nu sunt ajutate sa lupte impotriva coronavirusului acum, milioane de…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut luni incetarea imediata a focului in toate zonele de conflict din lume pentru a proteja comunitatile respective de pandemia COVID-19, transmit AFP, Reuters si DPA, citate de Agerpres. ''Furia cu care virusul se propaga arata ca razboiul…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut luni incetarea imediata a focului in toate zonele de conflict din lume pentru a proteja comunitatile respective de pandemia COVID-19, transmit AFP si DPA. ''Furia cu care virusul se propaga arata ca razboiul este o nebunie'',…

- Presedintia chineza a Consiliului de Securitate al ONU a anulat luni ultimele doua reuniuni care erau pe agenda sa in aceasta saptamana din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza AFP, citand surse diplomatice. Dupa anularea saptamana trecuta a reuniunilor prevazute pentru marti, Consiliul de Securitate…

- Presedintele american Donald Trump a comunicat Moscovei ca SUA sunt pregatite pentru un summit al Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite menit sa aseze la masa negocierilor Rusia si China in vederea incheierii unui acord tripartit de control al armelor, a declarat un oficial al Casei Albe pentru…