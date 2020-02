Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitar-veterinare s-au deplasat la Aeroportul International "Traian Vuia" din Timisoara in dimineata zilei de duminica, 23 februarie, dupa aterizarea unui avion al companiei WizzAir, din directia Bergamo.

- Ministerul Sanatatii anunta autoritatile italiene nu au raportat cazuri de cetateni romani infectati cu coronavirus. MS mai precizeaza Romania ar putea fi expusa la aparitia de cazuri de infectie cu noul coronavirus pe teritoriul national, din cauza dinamicii calatoriilor cetatenilor romani pe rutele…

- Tot mai multe cazuri de coronavirus in Italia. Pana in momentul de fața au fost afectate 79 de persoane din cinci regiuni: 54 se afla in Lombardia, 17 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, 2 in Lazio și un caz in Piemont.

- Doua persoane au murit de coronavirus in Italia. Au mai fost inregistrate și 55 de infectari cu noul virus. In ultimele 24 de ore Italia a devenit țara cu cele mai multe astfel de cazuri din Europa. Presa vorbește de peste 4200 de persoane din Veneto care urmeaza sa fie testate și autoritațile vor sa…

- Un pacient suspect de infectare cu coronavirus a fost internat sambata seara la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Satu Mare, anunta news.ro.Conform satumareonline.ro, este vorba despre un barbat sosit recent din Italia, unde a declarat ca avut contact cu cetatenichinezi. Potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, pana in prezent, testele medicale nu au confirmat infectia cu noul coronavirus la cetateanul roman din Italia despre care a relatat vineri mass-media.

- Noul virus care a facut ravagii in China, unde 171 de persoane au fost ucise și alte peste 8000 infectate, a ajuns in Italia. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp, chiar de premierul țarii.

- Aproximativ 6.000 de persoane sunt consemnate la bordul unei nave de croaziera italiene la nord de Roma, pana la stabilirea unei eventuale contaminari cu noul coronavirus a unui cuplu de chinezi de la bord, relateaza The...