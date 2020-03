Coronavirus: Salon du Livre de la Paris a fost anulat

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus in Franta a cunoscut o ''crestere semnificativa'' joi, ajungand la 38 de cazuri confirmate ''la ora locala 19:00'' (18:00 GMT), fata de 18 cu o zi inainte, a anuntat ministrul Sanatatii Olivier Veran, relateaza AFP potrivit Agerpres. Mai multe investigatii…

- Actrița americana Gwyneth Paltrow și-a sfatuit fanii sa aiba grija și sa se spele des pe maini, in contextul epidemiei de coronavirus. Vedeta a publicat un mesaj pe rețeaua de socializare Instagram, alaturi de o fotografie in care apare cu o masca pe fața, transmite Huffington Post.Actrița…

- Casa de moda franceza Chanel a decis anularea unei prezentari de moda programata pentru sfarsitul lunii mai la Beijing, ca urmare a epidemiei de coronavirus care s-a soldat pana acum cu moartea a 1.800 de persoane in China, potrivit unui comunicat difuzat marti si citat de EFE, potrivit Agerpres."Avand…

- Numarul deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 1.669, conform CNN. La bordul navei de croaziera Diamond Princess, pe care se afla si romani, numarul imbolnavirilor este de 356. BBC relateaza ca autoritatile chineze au raportat a treia zi consecutiva de scadere a numarului de imbolnaviri.…

- Primul deces de coronavirus in Europa. In Franta a murit un turist chinez, a anuntat Ministerul Sanatatii de la Paris. Apar noi cazuri de infectare cu coronavirus in China continentala, iar numarul deceselor a crescut in ultimele 24 de ore. Guvernul japonez a oferit 2.

- Femeia din provincia chineza Hubei a ajuns pe 16 ianuarie in Franta. Ea a fost plasata in carantina intr-un spital din Paris pe 25 ianuarie, fiind suspecta de coronavirus, conform BBC. Ea a murit din cauza infectiei cu virusul ucigas pe 15 februarie. Decesul ei a fost confirmat de ministrul…

- „M-am intalnit cu comunitatea chineza din Paris. Sunt foarte ingrijorati si au decis sa anuleze parada care era programata sa aiba loc in aceasta dupa-amiaza in Place de la Republique. Chiar nu au dispozitia necesara sa petreaca acum”, a declaratat Anne Hidalgo la radio Europa 1.Si orasul Bordeaux din…

- Doua cazuri de îmbolnavire cu coronavirus au fost confirmate în Franta, unul la Paris si un altul la Bordeaux. Ministrul francez al Sanatatii Agnès Buzyn a confirmat cele doua cazuri. Pacientul din Bordeaux are 48 de ani, s-a întrors…