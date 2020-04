Stiri pe aceeasi tema

- Șapte salajeni din Derșida, Bobota, au mințit autoritațile de la frontiera Borș, zilele trecute, declarand in fals faptul ca au revenit in Romania din Olanda și nu din Italia, așa cum era in realitate. Cei opt salajeni au venit din cea mai afectata zona a Italiei, partea de nord, acolo unde a izbucnit…

- Pana in prezent, politistii au intocmit 199 de dosare penale, sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, arata Grupul de Comunicare Strategica intr-un comunicat.

- „Ca urmare a demersurilor intreprinse de Ministerul Afacerilor Externe, autoritațile ungare vor permite cetațenilor romani tranzitarea teritoriului Ungariei dinspre Austria in intervalul 17 martie ora 21.00 – 18 martie ora 5.00, ora Ungariei. Astfel, cetațenii romani vor putea reveni in Romania pe traseele…

- Autoritațile romane au dechis pana joi 23 de dosare penale pentru difuzarea de informații false despre epidemia de coronavirus și pentru zadarnicrea combaterii bolilor, au anunțat reprezentanții Grupului de comunicare strategica.OFICIAL: Pana astazi, 12 martie, la nivel național au…

- Autoritațile romane au dechis pana joi 23 de dosare penale pentru difuzarea de informații false despre epidemia de coronavirus și pentru zadarnicrea combaterii bolilor, au anunțat reprezentanții Grupului de comunicare strategica, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat al Grupului de comunicare…

- Dupa izbucnirea violenta a epidemiei cu temutul coronavirus in doua zone din Italia extrem de frecventate de romani, Ministerul Sanatatii impune controale dure la frontiera si sustine ca poate infiinta mai multe centre de carantina pentru cei care au fost in zonele afectate. Sunt, totusi, si cateva…

- Dorin Parvulescu, un roman din Italia a vorbit despre situația din Italia. El locuiește chiar in zona Padova unde au fost inregistrate cazuri de coronavirus. Romanul marturisește ca prefera sa ramana in Italia pentru ca se simte mai protejat de autoritați decat in Romania."In decurs de 2 zile toata…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor a acționat in urma notificarii Comisiei Europene din data de 17 ianuarie, catre mai multe state membre (Austria, Croația, Italia, Olanda, Romania, Republica Ceha, Slovenia), privind livrarile de produse din carne de pasare provenite…