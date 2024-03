Asanarea pieței serviciilor contabile: peste 100 de dosare penale, instrumentate de IPJ Neamț Investigații recente ale Parchetului de pe langa Tribunalul Neamț au condus Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Neamț la identificarea unui fenomen infracțional amplu – activitați ilegale de prestare a serviciilor de contabilitate de catre persoane neautorizate. Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR), organismul profesional care gestioneaza profesia contabila in Romania, iși reafirma angajamentul neclintit pentru asigurarea intregii societați ca activitatea reglementata de contabilitate, prestata de experții contabili și de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In datele de 5 si 6 martie 2024, ofiteri de politie judiciara din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures, Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures, au pus in executare masurile asiguratorii…

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice – Biroul de Investigații Complexe, sub indrumarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, au efectuat miercuri opt percheziții domiciliare, in cadrul unui dosar penal…

- La data de 6 martie 2024, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice – Biroul de Investigații Complexe, sub indrumarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, au efectuat 8 percheziții domiciliare, in cadrul…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi au efectuat, marti, 13 perchezitii domiciliare pe raza mai multor localitati din judetul Iasi intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul silviculturii si cel al constructiilor, cu un prejudiciu estimat la cinci milioane de lei, se arata…

- Douasprezece perchezitii au loc luni in judetele Ilfov si Mures, intr-un dosar privind scolarizarea fictiva a unor cetateni italieni care au obtinut ilegal diplome pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist in UE, fara a cunoaste limba romana si fara a frecventa cursurile sau stagiile…

- Comunicat IPJ Arad. In cadrul unei operațiuni, desfașurata la nivel european și național, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au desfașurat, in perioada 29-31... The post Jucariile la control! Dosare penale pentru produse contrafacute, intocmite de polițiștii aradeni appeared…

- CARAȘ-SEVERIN – Este vorba despre o firma care extragea la negru carbune, iar apoi il vindea prin țara, lista infracțiunilor incluzand constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscala, abuz in serviciu și executarea de activitați miniere fara permis sau licența! Deși exploatațiile miniere…

- La data de 16 ianuarie 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, au efectuat 3 percheziții, pe raza localitații Lunca Mureșului, la imobilele unui tanar de 22 de…