CORONAVIRUS. Ryanair reduce salariile angajatilor cu 50% Directorul executiv Michael O’Leary a declarat ca, in cel mai bun scenariu, avioanele vor ramane la sol pentru o perioada de 2-3 luni, timp in care veniturile companiei vor fi reduse substantial.



Intr-un interviu acordat Financial Times, O’Leary a declarat faptul ca nimeni nu are nicio ideea despre evoluția situației. Citește și: Orban: Asiguram plata somajului tehnic din bugetul Ministerului Muncii - 75% din salariul brut LIVE „Nimeni nu are nicio idee in legatura cu evolutia viitoare. Singura informatie pe care ne putem baza este experienta din China. Se pare ca acum… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

