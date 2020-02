Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus Covid-19 a crescut la 2.698, la nivel global, informeaza CNN. Autoritațile din China au anunțat, luni, 71 de noi decese, 68 dintre acestea inregistrandu-se in...

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus Covid-19 a crescut la 2.698, la nivel global, informeaza CNN.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul 5: 'Nu ai cum sa fii liberal sau progresist intr-o natie care este 90% socialista' Autoritațile din China au anunțat, luni,…

- Un total de105 persoane au murit duminica in China din cauza coronaviruslui, a anuntat Comisia Nationala de Sanatate, aproximativ 100 dintre decese producandu-se in provincia Hubei, unde se afla epicentrul imbolnavirilor. Alte 1.933 de cazuri de imbolnavire au fost confirmate duminica, doar in Hubei,…

- Bilantul deceselor provocate de coronavirus in China a ajuns la 1.380, iar numarul persoanelor infectate se apropie de 64.000, transmite CNN, care relateaza si despre riscul unei crize a personalului medical, dat fiind ca medici si asistente au fost infectati sau prezinta suspiciuni de infectare, unii…

- Sunt peste 2.000 de cazuri de infecție cu noul coronavirus la nivel mondial, cele mai multe fiind in China, iar bilanțul deceselor a ajuns la 56, potrivit unor date facute publice duminica, informeaza Reuters, citat de Mediafax.Președintele chinez Xi Jinping a avertizat sambata, in cadrul…

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus din China a ajuns la 25, iar numarul persoanelor infectate se ridica la 616, au informat autoritațile sanitare din aceasta țara, citate de Sky News, potrivit Mediafax.Bilanțul precedent era de 17 morți. Scandalul ajunge peste hotare: Grefierii…

- Presedintele iranian, Hassan Rouhani, il acuza pe liderul de la Casa Alba de inrautațirea situației din mai multe regiuni ale lumii. Donald Trump este numit de Rouhani drept „un agitator global”, pentru ca in ultimii doi ani a provocat numai tulburari. Cu o zi inainte, ayatollahul Ali Khamenei i-a numit…

- Niciun american nu a fost ranit de atacurile cu rachete aeriene efectuate de Iran, a declarat presedintele american Donald Trump miercuri, intr-o declaratie la Casa Alba. AGERPRES Cititi si: * Atacurile asupra fortelor americane in Irak: China cheama la retinere, in timp ce Siria le apara…