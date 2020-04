Coronavirus Romania. Grupul de Comunicare Strategica anunta inca sase decese. S-a ajuns la numarul 451

Stiri pe aceeasi tema

- Deces 446 Barbat, 84 ani din județul Iași. Internat in Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași, secția Boli Infecțioase in data de 03.04.2020, transferat in secția ATI in data de 11.04.2020. Rezultat pozitiv pe data de 05.04.2020. Decedat pe data de 19.04.2020. Comorbiditați: HTA, insuficiența cardiaca,…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța inca 4 decese provocate de coronavirus. Bilanțul urca la 421 morți. Deces 418 Barbat, 64 ani din județul Sibiu. Internat pe data de 07.04.2020 la Spitalul Clinic...

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, astazi, alte șase decese ale unor persoane infectate cu coronavirus, bilanțul din Romania ajungand la 417 cazuri. Deces 412 Barbat, 60 ani din judetul Arad. Internat in Spitalul Județean de Urgența Arad in data de 02.04.2020. Rezultat pozitiv pe data de 02.04.2020;…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, azi, alte sase decese cauzate de infectare cu coronavirus. Cazul 416 un barbat din ConstantaDeces 412 Barbat, 60 ani din judetul Arad. Internat in Spitalul Judetean de Urgenta Arad in data de 02.04.2020. Rezultat pozitiv pe data de 02.04.2020; retestat pozitiv…

- In urma cu cateva minute Grupul de Comunicare Strategica a raportat alte sapte decese.Iata de unde sunt victimele si ce comorbiditati aveau: Deces 393 Barbat, 72 ani din judetul Botosani. Internat in 23.03.2020 in Spitalul Judetean de UrgentaBotosani Sectia Neurologie pentru Accident vascular hemoragic.Recoltat…

- Ultima ora! Inca opt persoane au murit de coronavirus in Romania. Numarul total al deceselor a ajuns la 314. Vezi din ce zone sunt victimele Grupul de Comunicare Strategica anunta inca opt decese in randul romanilor confirmați cu coronavirus. Bilantul deceselor in Romania ajunge la 314. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca patru decese in randul pacientilor diagnosticati cu COVID-19. Toti cei decedati sufereau si de alte boli grave. Bilantul deceselor in Romania ajunge la 310.Deces 307 Barbat, 52 ani din județul Arad. Internat in Spitalul Clinic Județean de…

- Trei noi decese in Romania din cauza coronavirusului au fost anunțate miercuri seara. Este vorba despre un barbat de 63 ani din județul Neamț și de doua femei, ambele in varsta de 70 de ani și din județul Suceava. Astfel, bilanțul persoanelor decedate din cauza Covid-19 in țara noastra a ajuns la 17.…