- Autoritatile sanitare britanice au decis joi sa scada nivelul alertei cu privire la pandemia covid-19, dupa ce riscul unei coplesiri a spitalelor a scazut in Regatul Unit, plasat intr-o izolare dura de la inceputul lui ianuarie, relateaza AFP. Astfel, alerta scade la nivelul maxim - cinci…

- Noua tulpina de coronavirus depistata in Regatul Unit este mult mai ușor transmisibila. Un studiu recent arata ca una din opt persoane care traiește in Regatul Unit a fost infectata. Studiul arata cat de rapid s-a raspandit noua tulpina de coronavirus in ultima luna. O persoana din 10 in Tara Galilor,…

- Astfel, conform informațiilor comunicate public de autoritațile britanice, persoanele care calatoresc in Regatul Unit pot intra pe teritoriul Angliei cu condiția prezentarii unui test cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior intrarii pe teritoriul Angliei.…

- Premierul britanic Boris Johnson a salutat joi ieșirea Regatului Unit de pe piața unica europeana ca fiind un „moment incredibil”, asigurând ca țara sa va fi „deschisa, generoasa și orientata spre exterior”, potrivit AFP."Este un moment uimitor. Avem libertatea…

- Furtuna Bella a provocat intreruperi ale curentului electric in Franța și Marea Britanie și in plus, traficul aerian a fost perturbat. A revenit acum la normal, dar pe cand furtuna era la intensitate maxima a dus la amanarea a mai mult de o treime din zborurile de pe aeroportul Roissy-Charles de Gaulle,…

- Regatul Unit a inregistrat duminica alte 30.501 de cazuri de Covid-19, in timp ce, potrivit datelor oficiale, 316 persoane și-au pierdut viața la o luna dupa ce au fost testate pozitiv, scrie Reuters. Potrivit agenției de presa, statisticile publicate pe site-ul guvernamenatal dedicat pandemiei de coronavirus…

- Raspandirea rapida a unei noi variante de coronavirus a fost motivul introducerii unor reguli stricte de Nivelul 4 pentru milioane de oameni, de Craciun, in Anglia, Scoția și Țara Galilor, in timp ce alte țari interzic calatoriile spre Marea Britanie, comenteza BBC. De ce cauzeaza ingrijorare aceasta…

- Marea Britanie va reduce perioada de carantina de la 14 la 10 zile, transmite The Guardian. Masura va fi valabila in toate cele patru natiuni: Anglia, Țara Galilor, Scoția, Irlanda de Nord.Autoritatile medicale din toate cele patru natiuni din Regatul Unit urmeaza sa anunte reducerea perioadei de carantina…